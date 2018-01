El Likud pide anexión de los asentamientos israelíes en Cisjordania

Jerusalén, 1 ene (EFE).- El Comité Central del Likud aprobó anoche por unanimidad una resolución no vinculante para aplicar la soberanía israelí en algunos lugares de Cisjordania, informaron hoy medios locales.,El partido del primer ministro, Benjamín Netanyahu, reunió a algunos cientos de delegados, incluyendo ministros y diputados, pero el mandatario israelí no acudió.,"Ahora promoveremos el reconocimiento de nuestra soberanía en los asentamientos judíos de Judea y Samaria (Cisjordania) (...)

"Ahora promoveremos el reconocimiento de nuestra soberanía en los asentamientos judíos de Judea y Samaria (Cisjordania) (...) Tenemos el derecho moral y la obligación de hacerlo por nuestros hermanos colonos", dijo el ministro de Seguridad Pública, Guilad Erdán, frente a los asistentes al congreso, informó el digital Ynet.

Al hacer efectiva la anexión, y por tanto implementar la ley civil sobre los asentamientos, se podría intensificar su construcción y expansión.

Esos territorios están ahora bajo jurisdicción militar y es el ministro de Defensa el que tiene la última palabra sobre las construcciones que allí se llevan a cabo.

Netanyahu no estará obligado por la resolución del cuerpo gobernante de su partido, como ha sucedido en anteriores ocasiones y con otros primeros ministros.

El ministro de Trabajo, Jaim Katz, lamentó en el congreso que hubiera "alrededor de medio millón de ciudadanos israelíes que cumplen con sus obligaciones de tasación y militares y son discriminados en lo referente a la construcción y su seguridad personal", informó el diario Times of Israel.

En el otro lado del espectro político, el líder de la Unión Sionista, Avi Gabay señaló que la extrema derecha había tomado definitivamente el Likud.

El presidente del partido Yesh Atid (Hay Futuro), Yair Lapid, atacó la decisión diciendo que el Likud le había hecho un regalo a "BDS (el movimiento palestino de boicot a Israel), Breaking the Silencie, B'Tselem y todos aquellos que van por el mundo gritando que Israel es un estado apartheid", recogió el diario The Times of Israel.

"El Likud ha completado la tarea de sabotear el proceso de paz, que Trump comenzó con la falsa declaración de Jerusalén como capital", dijo Ilán Guilón, del partido de izquierdas Meretz.

Hamás, quien controla la Franja de Gaza, dijo que la decisión del Likud de anexionar Cisjordania "llevará a más resistencia".

El presidente palestino, Mahmud Abás, cuyo gobierno controla algunas zonas de Cisjordania, dijo que esta decisión es "el fin del proceso de paz".

La comunidad internacional considera que los asentamientos que Israel ha construido en la tierra capturada en la Guerra de los seis días, de 1967, son ilegales.

Israel argumenta que le unen lazos bíblicos e históricos a Cisjordania, además de tener motivos de seguridad.

En la zona viven 2,8 millones de palestinos y unos 400.000 colonos, los palestinos quieren establecer un estado en Cisjordania y Gaza con Jerusalén este como su capital.

En 1981 Israel aplicó la ley civil en los Altos del Golán, capturados a Siria en 1967, anexionándoselos de facto, sin el reconocimiento internacional.

Los asentamientos israelíes son uno de los puntos principales de conflicto israelopalestino, y las conversaciones de paz llevan congeladas desde 2014.

