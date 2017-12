Proponen reconstruir parques con fondos de entidad "Unidos por Puerto Rico"

La Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, propuso hoy reconstruir 78 parques o instalaciones deportivas -uno por cada municipio-, a razón de 75.000 dólares por proyecto con los fondos obtenidos para la entidad "Unidos por Puerto Rico".

Roselló señaló, en una publicación en inglés desde su cuenta de Twitter, que la iniciativa propone una variedad de espacios programáticos, que incluyan áreas de juego para niños, amplios terrenos de diversión, plazas a diferentes dimensiones y otras áreas para relajación y pícnic.

Además, Rosselló plantea desarrollar siete proyectos turísticos de base comunitaria, a razón de 50.000 dólares cada uno.

Entre esos proyectos, está el Old San Juan Heritage Foundation, que busca entrenar a talentos locales, incluyendo residentes de la barriada popular capitalina de La Perla, para un proyecto musical que provea una experiencia cultural, así como de entretenimiento a los pasajeros de cruceros al momento de llegar a la isla.

Los demás proyectos son para ayudar al Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (PECES), una organización sin fines de lucro que fomenta el desarrollo social, económico y educativo de comunidades marginadas.

La ayuda monetaria ayudará también a la Autoridad para la Conservación y Desarrollo de Culebra, el Fideicomisio de Conservación e Historia de Vieques, Protectores de Cuencas de Guánica, el Centro Cultural de Morovis y el Cantar del Bosque Ecológico de Arecibo Utuado

La propuesta de la primera dama, no obstante, ha sido bastante criticada por decenas de ciudadanos debido a que la misma no ayuda directamente a los damnificados del huracán María que han perdido sus casas o parcialmente los techos de sus residencias y con cuyo dinero recolectado se pueden restaurar y no ser utilizados en el desarrollo de dichos parques.

