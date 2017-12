Sophie Turner y Joe Jonas, el próximo matrimonio en las celebridades

El anuncio el pasado mes de octubre de que el cantante Joe Jonas había propuesto matrimonio por sorpresa a Sophie Turner, dio una sorpresa a sus seguidores, debido a que los dos jóvenes llevaban poco más de un año de relación.

Aunque muy pronto quedó claro que sus planes no pasaban por celebrar una boda en un futuro inmediato. Sin embargo, el hecho de que los dos artistas no tengan prisas por pasar por el altar no significa que su romance se haya enfriado, todo lo contrario: ambos fueron vistos en una romántica cena en un local de Nueva York, dedicándose todo tipo de muestras de cariño sin importarles que se encontraran en un lugar público.



"Joe y Sophie se mostraron muy acaramelados mientras bebían vino y disfrutaban de unos aperitivos", aseguró un testigo presencial al portal Page Six.



Pese a que ella tiene apenas 21 años, el noviazgo del líder de DNCE y la protagonista de 'Juego de tronos' cuenta con el visto bueno de sus familiares y allegados, a quienes no les cabe duda de que están hecho el uno para el otro.



"Puedo decirte que ha encontrado a su compañera y al amor de su vida. b es lo único que importa, es algo hermoso", aseguraba recientemente Nick Jonas, hermano menor de Joe, en conversación con el portal 'Entertainment Tonight'.



Los primeros rumores acerca de la pareja comenzaron a circular tras la gala de los MTV European Music Awards, celebrada en 2016, pero lo cierto es que su historia de amor bien podría haber comenzado bastante antes, en vista de que el propio Nick revelaba en aquella misma conversación que el año pasado Sophie ya había pasado el Día de Acción de Gracias -que se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos- junto a la familia Jonas para que todos fueran conociéndose mejor.

Comentarios