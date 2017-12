Instagram permite enviar link de vídeos en vivo a través de mensajes privados

La red social Instagram no ha dejado de trabajar en la implementación de significativas mejoras a su servicio ni con la llegada del período navideño, ya que ahora sus responsables han anunciado orgullosos -como siempre, a través de su blog de novedades- que sus a usuarios podrán desde ahora enviar enlaces a sus contactos por mensaje privado para que estos puedan conectarse directamente a sus retransmisiones en directo y no perderse ni un solo detalle.



"Da igual que estés emitiendo solo o con un amigo, podrás enviar avisos a todos los contactos que quieras para que se unan a la fiesta y disfruten así de la totalidad del vídeo. Eso sí, recordad que vuestros amigos solo podrán ver vuestras retransmisiones mientras estéis en directo. En cuanto acabéis, al destinatario del primer mensaje le llegará otro informándole de que el show ha terminado", han explicado en el citado espacio.



El objetivo que se ha marcado la plataforma con la incorporación de esta nueva función reside precisamente en evitar que determinados vídeos puedan perder audiencia solo porque no hayan sido promocionados adecuadamente, así como para que los internautas tengan herramientas adicionales con las que apelar directamente a aquellos contactos más interesados en sus contenidos.



"Además de la capacidad de alertar a amigos concretos de que te dispones a emitir en vivo, como espectador también puedes compartir estos vídeos con los contactos de tu elección, de forma que el público pueda crecer exponencialmente y con rapidez. Con los cambios que hemos implantado, ahora es más fácil y cómodo invitar a tus amigos a que se unan a tus vídeos o a los de tus contactos favoritos", reza otro extracto del comunicado.

