Rajoy apela a la unidad ante la conformación de un nuevo Gobierno en Cataluña

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, apeló hoy a tender y ampliar puentes "que unen y no separan" ante la conformación de un nuevo Parlamento regional en Cataluña, encargado de proponer al próximo presidente de esa comunidad a partir del 17 de enero.

Aunque sin hacer una mención explícita, Rajoy relacionó el acto de inauguración de la ampliación de un puente en la provincia de Pontevedra (noroeste español), su último acto público de 2017, con la situación que se vive en estos momentos en Cataluña tras las elecciones del pasado día 21.

El presidente del Ejecutivo español aseguró que no hay nada mejor para despedir el año y dar la bienvenida a 2018 que acudir a un evento en el que se amplían puentes "que unen y no separan" y garantizó que los esfuerzos del Gobierno español se dedicarán a mantener la estabilidad y la certidumbre.

Las elecciones regionales en Cataluña fueron ganadas por los liberales de Ciudadanos, un partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero las formaciones secesionistas -JxCat, ERC y CUP- suman 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento regional.

Los independentistas dialogan ya acerca de cómo controlar las instituciones autonómicas, pero todavía no hay un candidato claro a la presidencia, ya que expresidente Carles Puigdemont no ha aclarado si volverá de Bruselas para una eventual investidura y su exvicepresidente, Oriol Junqueras, está en prisión preventiva.

Precisamente hoy, la diputada electa de JxCat Elsa Artadi insistió en que la propuesta de su partido pasa por que Puigdemont sea investido nuevo presidente regional de Cataluña, mientras cree que Junqueras debería ser el vicepresidente.

La convocatoria para la constitución del Parlamento regional el 17 de enero urge avanzar en las negociaciones postelectorales y en ese sentido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró hoy "clave" que su formación presida la cámara catalana, para ver "qué hacen los partidos separatistas".

En conferencia de prensa, Arrimadas admitió que la constitución de este órgano es "un hito muy importante" del que va a depender en buena medida el futuro del Gobierno regional y subrayó que, con su intención de presidirlo, Ciudadanos tratará de "evitar las barbaridades" de la anterior legislatura, desterrando las "incertidumbres" y las "ilegalidades".

La líder catalana de Ciudadanos es consciente de que "a priori" no tiene "muchas posibilidades" de ser investida presidenta regional, pero dejó claro que no va a "tirar la toalla" a pesar de que la ley electoral en vigor haya provocado que "teniendo más votos" que los partidos separatistas no alcance sin embargo "más escaños".

Arrimadas criticó además la actitud de Puigdemont, del que considera que está "inhabilitado políticamente" para gobernar y que ahora "se cree que puede ser presidente por internet, por whatsapp o por skype" desde Bruselas, donde huyó a finales de octubre para no comparecer ante la justicia española.

