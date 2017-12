Los Backstreet Boys cierran gira en Cancún y preparan su 25 aniversario

El grupo estadounidense Backstreet Boys realizó hoy en Cancún el primero de dos conciertos programados en el principal destino turístico de México, con el que cierran la gira de 2017, antes de iniciar los preparativos para festejar sus 25 años de historia.

"Backstreet Boys y su música van más allá del tiempo", afirmó AJ McLean, uno de los cinco cantantes de la banda, durante una conferencia de prensa previa al primero de sus espectáculos en la ciudad mexicana.

McLean señaló que la buena acogida recibida en esta gira confirma que los Backstreet Boys siguen tan vigentes como hace 25 años y con un nuevo impulso gracias a la nueva generación de fans.

Asimismo, los miembros del grupo confesaron que les gustaría colaborar musicalmente con el cantante Bruno Mars y el grupo Imagine Dragons, como ya lo hicieron con el cantante Sting.

Los integrantes del conjunto, considerada como una de las más importantes de la década de 1990, recordaron también el concierto que ofrecieron hace varios años en Ciudad de México.

"Un momento muy importante fue cuando tocamos en Ciudad de México y otro momento importante en nuestra carrera fue cuando tocamos con Sting", expresó el miembro del grupo Kevin Richardson, quien expresó su agradecimiento porque la gente les quiere seguir escuchando tras más de dos décadas en los escenarios.

El también miembro de la banda Brian Litrell recordó los comienzos del grupo, que fueron "a capela", y que, con el tiempo, sus espectáculos fueron añadiendo nuevos elementos.

"Disfrutamos mucho la parte más elaborada de tener una gran producción. Podemos integrar durante el show la parte acústica junto con luces y sonidos", añadió.

Algunos de los integrantes, como es el caso de Howie Dorough, aprovecharon la ocasión para pasar unos días con la familia en el Caribe mexicano.

Mañana sábado se realizará el segundo concierto en Cancún. Su próximo concierto está programado para febrero de 2018 en Las Vegas (Estados Unidos).

El pasado noviembre, la cantante estadounidense Melissa Schuman, exintegrante del grupo Dream, acusó de violación al cantante del grupo Nick Carter, quien negó esta acusación en un comunicado.

"Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me manifestó cuando estuvimos juntos o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido", aclaró.

El mismo Carter fue arrestado en enero en Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida (EE.UU.), tras una pelea en un bar.

Los Backstreet Boys son una banda estadounidense fundada en 1993 con una gran popularidad entre el público adolescente gracias a sus temas "I Want In That Way", "As Long As You Love Me" o "Larger Than Live".

