Harrison responde a las críticas de su ex equipo los Steelers

El 'linebacker' James Harrison asegura que hizo tres peticiones a los Steeleres de Pittsburgh para que lo liberaran, y que su arribo a los Patriots de Nueva Inglaterra fue porque "me prometieron que jugaré" y porque "si mi ex equipo me sacó por razones comerciales, yo también actué por la misma razón".

Harrison, que ha sido duramente criticado por su liberación de los Steelers y su inmediata contratación con los Patriots, dejó clara su posición sobre integrarse a un nuevo equipo.

En una publicación que hizo en Instagram, la única que, dijo, hará al respecto, Harrison asegura que los hechos que han sucedido no han sido su responsabilidad, que él sólo quiere jugar y dar lo mejor de sí en el campo de juego, algo que los Steelers le negaron.

Dijo que "si alguien pensó que firmé contrato de dos años con un equipo de la NFL a los 39 para sentarme en el banquillo, recibir un cheque y un trofeo de participación, están equivocados".

El linebacker dice que los Patriots le aseguraron que al firmar con ellos, saldría al campo de juego.

De acuerdo a su versión de los hechos, Harrison pidió a los Steelers entrenar durante la semana para estar listo para los partidos de los domingos, pero el equipo le dijo que "tú no necesitas entrenamiento".

"Al comienzo de la temporada, cuando era claro que yo no tenía un papel dentro del equipo solicité mi liberación", y como no le permitían jugar empezó a sentirse frustrado, dijo.

En el mismo texto indica que "pedí al equipo que me permitiera no vestirme ni realizar repeticiones de práctica si no iba a jugar, y eso sucedió durante dos semanas".

Después entrenó y él y todo el equipo asumieron que jugaría, pero al llegar "al estadio cuatro horas antes, vi que mi casillero estaba vacío. Nadie me dijo nada acerca de estar inactivo. Pedí que me liberaran nuevamente. Me dijeron no".

Agrega que "dos semanas después me entregan el uniforme para el juego y entonces supongo que voy a jugar, pero estuve en el banquillo durante todo el partido. Pedí que me liberaran de nuevo y me dijeron que no. Pocos días después, me liberaron".

Luego de ser liberado, el equipo no le prometió volver a solicitarlo, "me lo dieron a entender de la siguiente manera: mantente en forma por si te regresamos al equipo. Pasó el tiempo de las exenciones, el lunes, y no llamaron. Los Patriots me llamaron".

El martes, Harrison firmó con el equipo de Nueva Inglaterra por un año y un millón de dólares.

Ante las críticas que ha recibido por presuntamente no haber visitado en el hospital al lesionado linebacker de los Steelers, Ryan Shazier, o no haber sido un buen compañero veterano con los jóvenes jugadores Bud Dupree y T.J. Vatio, Harrison negó ambas críticas.

"La gente debería preguntarle a Shazier, a Dupree y Watt si son correctos los rumores en ese sentido", dijo.

Sobre su nueva contratación con los Patriots, dijo que no podía estar fuera de actividad porque "amo el fútbol, lo hago por mí, por mi familia, por mi equipo y por los aficionados".

Agregó que "al final del día, (los Steelers) tomaron una decisión comercial (al liberarlo); yo también lo hice" (al firmar con los Patriots).

