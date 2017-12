Los cinco escándalos en el mundo de la farandula de 2017

1. Famosos de Hollywood señalados de acoso y abuso sexual

Harvey Weinstein

Desde principios de octubre, el magnate cinematográfico ha sido acusado por al menos 93 mujeres de abusos sexuales cometidos entre 1980 y 2015.

Catorce de ellas, además, afirman haber sido violadas por él.

Kevin Spacey

Tuvo que reconocer que era homosexual tras ser acusado por un actor, Anthony Rapp (46), de haber abusado de él cuando sólo tenía 14 años. Esa declaración desembocó en otro buen puñado de hombres denunciando las prácticas del actor durante décadas.

A Spacey Netflix lo eliminó de la exitosa serie House of Cards y de una película que estaba a punto de estrenarse, All the Money in the World.

2. Divorcio de James

El 27 de julio se conoció la decisión del 10 de la Selección Colombia y Daniela Ospina en firmar el divorcio, que se habría generado por "distanciamientos" de la pareja, que tomó la determinación amistosamente.

Sin embargo, se habló de un romance de James con la modelo rusa Helga Lovekaty

3. Teo Gutiérrez

El jugador de la Selección Colombia estuvo vinculado en un triángulo amoroso dentro del Junior de Barranquilla

La exesposa del jugador James Sánchez acusa a ‘Teo’ de haberla chantajeado con fotos intimas para que tuviera sexo con él.

4. La misteriosa de Chester Bennington

El vocalista del grupo de rock Linkin Park, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles en la mañana del 21 de julio

Tras manejarse la versión de un suicidio, luego se conoció que había sido víctima de una sobredosis

5. Silvestre Dangond borracho

El pasado 25 de septiembre Silvestre Dangond publicó un video en el que estaba tomando y diciendo groserías, por esto muchos de sus seguidores lo criticaron ya que él había dejado manifestado meses atrás que dejaba el alcohol.

