Un colombiano que lucha por los ‘dreamers’ en Estados Unidos

En 2017 miles de jóvenes inmigrantes vieron en peligro su permanencia en Estados Unidos tras la decisión de Donald Trump de terminar un programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA).

Se trata de la población conocida como ‘Dreamers’, jóvenes que llegaron en la niñez a ese país de forma irregular y que no se dieron cuenta de su condición hasta cuando debieron entrar a la universidad o conseguir un empleo y no pudieron al no tener los requisitos legales.

Ellos recibieron respaldo en el gobierno de Barack Obama, que les otorgó permisos de trabajo temporales, licencias de conducir, números de seguridad social, y lo más importante, los protegió de la deportación. Sin embargo ahora ven amenazados eseos beneficios y han decidido luchar por su futuro.

Uno de los líderes de esa causa es el colombiano Juan Pablo Orjuela, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía tres años y desde que fue implementado el programa, recbió protección de DACA. Este bogotano pudo trabajar, ahorrar para ayudar a su familia y pagar una carrera de ingeniero que está en pausa mientras “lucha por los derechos de los inmigrantes.

Define a los ‘Dreamers’ como “jóvenes que quieren reivindicar la historia de sus familias en otros países, hacer sacrificios por la comunidad y dejar todo para conseguir una mejor vida en la que puedan trabajary estudiar”. Por eso en este momento hace esfuerzos desde Washington para que los republicanos y los demócratas incluyan a su movimiento en los presupuestos y reformas fiscales del próximo año.

Se siente colombiano pero también estadounidense y quiere una vida en la que pueda moverse entre las dos culturas sin restricciones, sin riesgos y sin discriminación. Si pudiera reunirse con Donald Trump le pediría “que no use la comunidad para su agenda” y que los reconozca como “seres humanos que merecen dignidad y respeto”.

