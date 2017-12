Andrés Barreto, el ‘Zuckerberg’ o ‘Midas’ colombiano

Emprender en cualquier parte del mundo es un imposible para muchos, lograr una idea que cambie la vida como la conocemos o al menos que la mejore no siempre es fácil, sin embargo, esta no es excusa para todos; de hecho, la principal razón por la que las personas no emprenden es porque no tienen dinero y le tienen miedo al fracaso.

Andrés Barreto, un colombiano que le apuesta a los emprendimientos de tecnología, es ejemplo de superación. A través de la creación de fondos de capital de riesgo quiere que las personas presenten sus startups, para que puedan emprender y que el dinero sea en lo que menos piensen a la hora de emprender. También dice que si le tiene miedo al fracaso, hay expertos asesores que le ayudarán.

¿De dónde le nacieron las ganas de emprender y ayudar a los emprendedores colombianos? Barreto es un bogotano de 31 años que cuando apenas llegaba a la mayoría de edad desarrolló, junto a dos amigos, Grooveshark, una plataforma de audio en streaming. Hoy su proyecto universitario es líder mundial (superando a Deezer y Spotify), que cuenta con 35 millones de usuarios al mes.

Esto pudo quedarse ahí. Con las ganancias que produce este negocio cualquiera podría vivir sin ningún tipo de preocupación por el resto de su vida, sin embargo, Barreto pretendió “cambiar el mundo y convertir a América Latina en una potencia mundial en emprendimiento tecnológico”.

En la actualidad Barreto tiene más de una decena de empresas consolidas de tecnología consolidadas con talento latinoamericano, entre las más destacadas están Grooveshark, Onswipe, Pulso Social y Socialatom Group.

Y su objetivo, el cual persigue hoy, es acompañar a los emprendedores con más de 50.000 dólares por equipo. Pues según él, si existe más dinero de inversión las posibilidades son infinitas.

