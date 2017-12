Demuestre qué tanto sabe de Stan Lee

.

Datos curiosos:

- Stan escribió un cómic biográfico denominado Amazing Fantastic Incredible: A Marvelous Memoir.

- Stan Lee comenzó escribiendo obituarios antemortem para celebridades

- Stan Lee aparece por un momento en el cómic Fantastic Four #584 junto con Jack Kirby.

- En el canal de YouTube llamado "How it Should Ended" aparece en el vídeo "How ir should ended: Amazing Spiderman", representando al personaje que hizo en la película.

- Escribió el guion para la serie Serie de especiales «Just Imagine Stan Lee…» de DC Cómics en 2001.

Comentarios