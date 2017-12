No se ha arreglado la continuidad de Dayro en Nacional: representante del jugador

Álvaro Muñoz Castro, representante de Dayro Moreno, jugador de Atlético Nacional, aseguró en conversación con el Noticiero Deportivo de Caracol Radio que aún no se ha concretado la renovación del delantero con la institución Verdolaga.

"No se ha arreglado la continuidad de Dayro Moreno. He hablado con Boreto y Marulanda, dejamos sentadas las bases, pero no hemos tenido ninguna respuesta", aseguró el empoderado del futbolista.

"Lastimosamente lo de Pumas se cerró pero hay más puertas. Se está analizando la situación de Dayro, pues ya tiene 32 años", continuó Castro sobre la situación de Moreno.

Álvaro Muñoz señaló que entre los clubes ya hay un acuerdo, pero el futbolista tiene una exigencia salarial distinta a la ofrecida por el club. "Tijuana y Nacional ya tienen todo arreglado. El tema es jugador - club. Él tiene el gusto y querer, él y su familia están cómodos en Medellín. Pero el tema salarial es complicado".

Finalmente, según su representante, Dayro Moreno puso un 'ultimatum' al acuerdo. "Él anoche me dijo: intentemoslo por última vez, sino ya miraremos"

