Conservadores le dicen a Ordóñez que no “ruegue” en el uribismo y vuelva al partido

El presidente del conservatismo manifestó que Alejandro Ordóñez encarna todos los principios del partido y que en ese orden de ideas debería dejar de buscar espacio en casa ajena y volver a las toldas azules.

“Yo no me quiero meter en la casa del vecino pero lo que uno ve es que en la alianza entre Uribe y Pastrana no hay cama para Ordóñez y se lo hemos dicho en varias ocasiones, para que se pone a buscar espacios en casa ajena teniendo las puertas abiertas de la casa conservadora”, precisó.

Ordóñez ha enviado todo tipo de mensajes públicos haciendo un llamado para que los ex presidentes Uribe y Pastrana lo incluyan en su coalición, sin embargo hay sectores dentro del uribismo que han manifestado su animadversión hacía el.

De otro lado, hay que recordar que Ordóñez se fue del conservatismo pateando la puerta y señalando que no podía estar en un partido que apoyó el proceso de paz y la agenda del gobierno.

Sin embargo en sus afugias electorales, esta se muestra como una oportunidad para Ordoñez que le permitiría aglutinar un partido grande de cara a la primera vuelta, en caso de que lo excluyan de la coalición del NO; a la que también podría llegar luego como candidato del Partido Conservador.

Comentarios