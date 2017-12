El precio no lo marcamos nosotros, lo marca el mercado: Jurgen Klopp

Continúan las impresiones por la exorbitante contratación del Liverpool, equipo que fichó al defensor Virgil Van Dijk, del Southampton, por 85 millones de euros, convirtiéndose en la mayor suma pagada por un jugador de esta posición en la historia.

Jurgen Klopp, entrenador del equipo inglés, defendió la inversión por el jugador. "Es un jugador de mucha calidad, por eso estábamos interesados en él y por eso lo fichamos", sentenció el técnico en rueda de prensa.

"Supongo que la gente estará diciendo: 'Qué fichaje más caro', pero eso a mí no me interesa. El precio no lo marcamos nosotros, lo marca el mercado. Y lo primero que tienen que olvidar los aficionados del Liverpool es la cantidad pagada. Sólo queremos hablar de lo que puede aportar el futbolista", continuó.

El futbolista se incorporará a su nuevo equipo el primero de enero, cuando se abra el libro de pases. "Siento que en los últimos dos años estamos dando pasos en la dirección correcta. Cada jugador nuevo es un paso adelante", indicó Klopp.

