Daré todo para estar en Rusia 2018: Luis Fernando Muriel

El futbolista colombiano Luis Fernando Muriel, quien se encuentra de vacaciones en Colombia, aseguró que buscará dejarlo todo para asistir al Mundial de Rusia 2018 con la Selección, ya que "sería una pena" faltar a la cita orbital.

en diálogo con el diario El Heraldo, Muriel se refirió a este tema. "He trabajado muchísimo para jugar un Mundial. La verdad es que sería una pena perderme nuevamente esta cita; daré todo para poder estar ahí", sentenció Luis Fernando en entrevista.

El delantero, que actualmente milita con el Sevilla de España, pero no ha podido deslumbrar lo suficiente, calificó la primera parte del 2018 como vital para sus aspiraciones. "Va a depender de lo que pueda hacer en el Sevilla durante estos primeros seis meses del próximo año. Veo con buenos ojos este Mundial".

Sobre el grupo que le tocó a la Selección Colombia, conformado por Polonia, Senegal y Japón, el artillero aseguró que no será sencillo. "Es bastante complicado. Cuando juegas un Mundial no encuentras rival débil y creo que para nosotros no va ser la excepción", indicó.

Finalmente, sobre la actualidad que vive en el club español, Muriel fue autocrítico al señalar que no ha tenido la mejor adaptación. "La verdad pensé que iba a ser menos complicado, pero he encontrado dificultades que poco a poco voy superando".

"La rapidez del fútbol me ha costado. Estaba acostumbrado a un fútbol más defensivo, de contraataques", añadió Luis Fernando.

