Código Disciplinario propuesto por Alejandro Ordóñez vuelve al Congreso

La Corte Constitucional revisó el proyecto que impulsó el ex procurador Alejandro Ordóñez desde el 2015 y determinó que no se cumplió a cabalidad con el trámite de la norma, pues al rehacerse debió participar el ministro en representación del gobierno y no quien fungía como Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues no tenía competencia.

Sobre la iniciativa hay varias diferencias, pues aunque el Congreso la aprobó, el presidente Juan Manuel Santos la objetó por considerar entre otras cosas, que no había proporcionalidad en las sanciones contempladas en la iniciativa.

La Corte iba a determinar, entonces, si le daba vía libre o no a que la Procuraduría pueda destituir e inhabilitar por 10 hasta por 20 años a funcionarios públicos por faltas disciplinarias y suspender de 3 meses hasta por 4 años por faltas gravísimas con culpa grave, entre otras sanciones.

Pero ahora, el proyecto vuelve al Congreso por orden de la Corte. Lo que coincide con la decisión del Consejo de Estado de tumbar la destitución del ex alcalde Gustavo Petro y el pedido de ese tribunal de que se tramite una ley que actualice las sanciones para los funcionarios públicos con las normas internacionales.

Comentarios