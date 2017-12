Niegan habeas corpus a hombre que dice pagar por una masacre que no cometió

Desde el 2007 se emitió una sentencia condenatoria contra Luis Felipe Vertel Urango, un ganadero que acusó a la familia Padilla ante los paramilitares de ser colaboradores de la guerrilla y por ello, asesinaron a 11 de sus integrantes entre 1994 y 1997.

Pero, quien paga hoy esa condena en la cárcel de San Isidro de Popayán, asegura no ser el culpable dice que se trata de un caso de homonimia, pues siempre fue jornalero y no fue vecino de esa familia. “He luchado para probar que no soy esa persona condenada a 40 años”, dice.

En consecuencia acudió a la Corte Suprema de Justicia para pedir que le dieran la libertad mediante el habeas corpus, pero la respuesta es negativa, porque para el Tribunal no es el recurso adecuado.

“Lo procedente es que el actor eleve dicha solicitud ante el juez que ejerce la vigilancia de la sentencia condenatoria dictada en su contra, pues, es la autoridad, en principio, competente para atender y estudiar ese tipo de inquietudes”, se lee en la sentencia. Así pues, Vertel deberá buscar otra instancia, mientras sigue cumpliendo la condena por los asesinatos de la familia Padilla.

