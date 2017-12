Número de brasileños matriculados en escuelas públicas se redujo este año

El número de brasileños matriculados en cursos de primaria o de secundaria en las escuelas públicas se redujo ligeramente este año con respecto a 2016, mientras que el de inscritos en guarderías y preescolares aumentó, según un estudio divulgado hoy por el Ministerio de Educación.

Brasil contabilizó este año 22,06 millones de alumnos matriculados en cursos de primaria en las escuelas públicas, número en un 1,62 % inferior al de 2016, y 6,68 millones en cursos de secundaria, lo que equivale a una reducción del 2,85 %, según el Censo Escolar de la Educación Básica 2017.

Por su parte, el número de matriculados en guarderías públicas subió un 6,8 % este año, hasta 2,2 millones, el de inscritos en preescolares aumentó un 2,64 %, hasta 3,87 millones, y el de los que están en escuelas especiales (para educar a jóvenes y adultos que no terminaron la escuela) en un 4,1 %, hasta 2,92 millones.

En total, el número de brasileños inscritos en cualquier nivel de educación en escuelas públicas este año se ubicó en 37,75 millones, con una ligera reducción del 0,5 % frente al de 2016.

La evasión escolar registrada este año aumentó el número de brasileños entre 14 y 29 años que no frecuentan la escuela, que hasta 2016 era de 24,8 millones, según un estudio divulgado la semana pasada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De acuerdo con una amplia encuesta domiciliar hecha por el IBGE, la mayoría de adolescentes y jóvenes que no frecuentaba la escuela el año pasado aseguró que trabajaba o estaba buscando trabajo (41 %).

Pero un 19,7 % aseguró que no le interesaba continuar los estudios y un 12,8 % que tenía que cumplir tareas domésticas o cuidar de niños o ancianos en su hogar.

De los 51,6 millones de brasileños de entre 14 y 29 años, el 13,3 % estaba ocupada y estudiaba al mismo tiempo el año pasado, el 20,5 % no trabajaba ni estudiaba, el 32,7 % no trabajaba pero estudiaba y el 33,4 % estaba ocupada y no estudiaba.

