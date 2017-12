Urrutia dispuesto aún a "agotar las posibilidades" de que renueve Kepa

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, se ha mostrado este miércoles dispuesto a "agotar las posibilidades" de que Kepa Arrizabalaga renueve por el club bilbaíno, aunque ha asumido que el hecho de que desde el 1 de enero el meta internacional pueda negociar de manera oficial con otro equipo da una nueva dimensión al asunto.

En una rueda de prensa en las que ha tratado los temas de actualidad de la entidad bilbaína, Urrutia ha desvelado que ambas partes llegaron "hace un mes a un punto de encuentro" tras el cual el club está a la espera de la decisión del jugador.

También ha explicado que las negociaciones con Kepa han sido "un proceso de 15 meses de manera ininterrumpida y continuada", desde que el meta de Ondarroa "no era titular" y en la que cree que el club ha llegado "detectar lo que quería otra parte".

"Seguimos hablando y no hay ninguna puerta cerrada y no sé si va a decir que sí o que no. Ahora lo que hay que hacer es dar un paso más", ha dicho, recordando el caso de Fernando Llorente, que no renovó por el club vasco tras una también larga negociación.

En ese sentido, ha asegurado que ni "con el entorno del jugador ni por supuesto con el Real Madrid", el equipo del que se dice que está interesado en fichar a Kepa, "ha habido ningún acercamiento de ninguna clase" para hablar de la opción de un traspaso.

Urrutia también ha asegurado que "no es cierto" que el Athletic no se haya interesado por incorporar al hijo del legendario Julen Guerrero, Julen Jon un chaval de 13 años "que apunta mucho" y que ha fichado por el Real Madrid.

Al respecto recordó que Guerrero le aseguró "este verano" a José María Amorrortu, director deportivo del Athletic, que "no tenía intención de mover la familia a Bilbao a corto plazo".

