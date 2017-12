Reaparece Zuluaga pero sigue sin hablar de la candidatura de Iván Duque

El ex candidato presidencial del uribismo se apartó de los medios de comunicación, luego de que el ex presidente Uribe no le permitiera ser aspirante por cuenta de los procesos pendientes que tiene su campaña por el caso Odebrecht.

Este lunes rompió su silencio en una entrevista en el programa La Hora de la Verdad del ex ministro Fernando Londoño, donde habló de economía, narcotráfico, inseguridad, política exterior, todo, menos la campaña y el candidato presidencial de su partido.

En el Centro Democrático se habla de un distanciamiento y una molestia entre Zuluaga y Duque, que se hace evidente por el silencio que existe entre ambos y en donde ni un trino han cruzado, después de que se eligiera el candidato único del partido.

La entrevista de Zuluaga duró más de una hora y allí se limitó a decir que seguirá trabajando en el Centro Democrático y que no desfallecerá hasta demostrar que no tuvo nada que ver con Odebrecht.

También, se le vio en redes sociales acompañando a candidatos al Congreso de su departamento.

