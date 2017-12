Colombia buscó la paz por mucho tiempo y ahora no sabemos qué hacer con ella: Canciller

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, lamentó que algunos sectores en el país continúen criticando el acuerdo que puso fin a 50 años de conflicto en Colombia y que no reconozcan los beneficios de la construcción de la paz.

Asegura que es un país diferente y una oportunidad única que se está escapando a los colombianos.

“La paz es algo que no podemos desperdiciar, Colombia buscó esta paz por mucho tiempo y ahora que la tenemos es como que no sabemos qué hacer con ella, eso es lo que es terrible, en eso no nos podemos equivocar”, consideró la jefe de la diplomacia colombiana.

Al referirse al respaldo internacional que han tenido los acuerdos de paz, que se siguen recibiendo desde distintos lugares en el mundo, criticó que, “muchas veces oye uno voces, noticias, y uno dice bueno, pero de que estamos hechos los colombianos”.

“Después de sufrir tanto, después de tener tantas víctimas, logramos llegar a la paz y nos embarcamos en unas discusiones donde realmente no se está viendo esa gran ilusión y ese gran sueño que es la paz”, consideró.

La canciller Holguín aseguró que Colombia es ahora un país distinto y así lo reconoce la comunidad internacional, por lo que espera que internamente se aprecien los beneficios que se traducen en la reducción de la violencia en las regiones, así como en miles de vidas que se salvaron por el fin del conflicto.

