El próximo jueves último intento para concertar el incremento al salario mínimo

El 28 de diciembre Gobierno, trabajadores y empresarios, harán el último esfuerzo para buscar una concertación al incremento del salario mínimo que no se da en el país desde el 2013. Hasta el momento se mantienen las posesiones del 9 por ciento que piden las centrales y del 5,1 por ciento que ofrecen los empresarios.

Aunque todavía no se conoce la hora de la reunión, el Gobierno confirmó este martes que el próximo jueves se convocó en pleno a la Comisión de concertación, para intentar un acuerdo al incremento al salario mínimo que devengan un millón 700.000 trabajadores en el país.

A pesar del optimismo que hay por una concertación, la ministra del Trabajo, Griselda Yaneth Restrepo, reconoce que se mantienen sin modificar las propuestas tanto de las centrales obreras, como de los empresarios.

"Vamos a seguir insistiendo porque estamos todavía en la cifra de 5,1% gremios y 9% trabajadores, yo he tenido una serie de diálogos individuales con cada sector, que ha permitido que cada uno conozca las posiciones y creo que la responsabilidad del Gobierno es tratar de buscar un acuerdo hasta el último día", afirmó la titular de la cartera Laboral.

Por su parte el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, considera que no es fácil un acuerdo entre las partes. "Para hacer el último intento la Ministra del Trabajo convocó a esta nueva reunión, no es fácil, yo no quiero generar una expectativa, porque las posiciones no están cercanas por el contrario, están distantes".

Si en esta última reunión no hay acuerdo el Gobierno expedirá por decreto unilateral el incremento al salario mínimo antes del próximo sábado 30 de diciembre.

