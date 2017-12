En la cárcel tendrá que seguir el fiscal Óscar Martínez Monterrosa

El principal argumento de la defensa del fiscal, Óscar Martínez Monterroza para que le otorgaran la libertad, fue que presentó su renuncia al cargo y fue de hecho suspendido mientras se adelanta el proceso en su contra.

“Si ya no se tiene ese rol, la pregunta sería entonces: ¿Cómo puede reiterar ese comportamiento?”, dijo su abogado Ómar Cabarcas.

Martínez habría pedido según la Fiscalía 70 millones de pesos al papá del alcalde de Sincelejo, Jacobo Queseep, para que le archivaran un proceso relacionado con el ‘Cartel de los enfermos mentales’. Todo, en el marco de una presunta red que ofrecía ese tipo de ayuda a cambio de grandes sumas de dinero.

El 28 de junio fue efectiva la medida, que también le fue impuesta al abogado Larry González porque podrían llegar a interferir en las investigaciones o presionar a algunos testigos.

La defensa presentó nuevas pruebas, entre ellas unas entrevistas a los fiscales Daniel Díaz Torres y Daniel Ricardo Hernández salpicados con el escándalo en la que explican su relación con él; una grabación de la audiencia de imputación de cargos; la renuncia del fiscal al ente investigador - que es el mayor argumento para dejarlo en libertad-; y hasta certificados de las donaciones que ha hecho a favor de niños hagan deporte.

Pero esto no fue suficiente para la Procuraduría y la Fiscalía, quienes argumentaron que no se sabe realmente si la renuncia no ha sido aceptada y por su experiencia estar fuera del cargo hoy, no implica que pierda sus influencias.

