El Kremlin llama a investigar el llamamiento de Navalni al boicot electoral

El Kremlin llamó hoy a investigar el llamamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, a boicotear las elecciones presidenciales de marzo de 2018 en las que el presidente ruso, Vladímir Putin, busca la reelección.

"Sin lugar a dudas, los llamamientos al boicot deben ser objeto de un estudio muy escrupuloso sobre si están en consonancia o en contradicción con la legislación vigente", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa.

Navalni llamó ayer a una "huelga de votantes" después de que la Comisión Electoral Central (CEC) rechazara su candidatura a la Presidencia con el argumento de que el opositor tiene antecedentes penales.

Según la comisión, ese es el caso de Navalni, ya que éste fue sentenciado en febrero pasado a cinco años de cárcel por apropiación indebida, inhabilitación que estará en vigor por un plazo de diez años.

En respuesta, Navalni aseguró que la Constitución rusa, que prevalece sobre las demás leyes, estipula "negro sobre blanco" que podrán participar en unas elecciones presidenciales aquellas personas "que no se encuentren en prisión" a la hora de registrar sus candidaturas.

"No se puede acudir a votar. Eso sería apoyar el engaño y la corrupción. Llevan 18 años en el poder y quieren otros seis años. ¿Creen ustedes que van a conformarse con eso?", dijo Navalni, que se autoproclamó como "el principal rival" de Putin.

Advirtió de que la oposición extraparlamentaria "no reconocerá ni los resultados de los comicios ni a las autoridades resultantes".

A su vez, el portavoz del Kremlin negó que la ausencia de Navalni, considerado el único político que puede hacer sombra a Putin, especialmente en las grandes ciudades y entre la juventud, reste legitimidad a los comicios presidenciales.

"No hay duda de que la ausencia de uno de los aspirantes a ser candidato debido a que no se lo permite la legislación no puede influir de ninguna manera en la legitimidad de las elecciones", señaló.

Al respecto, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó hoy que el veto a Navalni arroja "serias dudas" sobre el "pluralismo político" y la celebración de unos comicios "democráticos" en Rusia.

"Los cargos políticamente motivados no deberían utilizarse contra la participación política. Esperamos que las autoridades rusas garanticen la igualdad de condiciones, incluyendo en las elecciones presidenciales", señaló.

Putin advirtió en su última conferencia anual que Navalni quiere repetir en Rusia lo que ocurrió en Ucrania en 2014, es decir, una revolución como el Maidán y un "golpe de Estado" como el que arrebató el poder a Víktor Yanukóvich.

Según los analistas, Putin, de 65 años y cuya candidatura ha recibido ya el respaldo de dos partidos, el oficialista Rusia Unida y el socialdemócrata Rusia Justa, será reelegido en marzo con más de dos tercios de los votos, lo que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2024.

