Prográmese con la Feria de Cali

La Feria de Cali llega a su versión número 60. Para ello, desde este 25 de diciembre y hasta el próximo 30 del mismo mes se tienen programadas una serie de actividades que darán vida a esta edición.

“La alegría en su salsa” se hará presente con el Grupo Niche, que hace 34 años se inmortalizó con la composición del maestro Jairo Varela "Cali Pachanguero” y que realizará durante la Feria 8 presentaciones.

A continuación le presentamos los principales eventos que tendrán lugar en la Feria de Cali y que harán de esta una versión única.

- 25 de diciembre

Desfile Salsódromo (06:00 PM - 10:00 PM)

Concierto Inaugural en el Polideportivo Mariano Ramos (08:00 PM - 01:00 AM).

- 26 de diciembre

Patinaje de velocidad femenino (09:00 AM - 10:30 AM)

Circuito de Ciclismo Jarlinson Pantano (11:00 AM - 01:00 PM)

Día del Pacífico (08:00 AM - 01:00 AM)

- 27 de diciembre

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos (02:00 PM - 07:00 PM)

Superconcierto (06:00 PM - 04:00 AM)

- 28 de diciembre

Festival Juvenil (03:00 PM - 01:00 AM)

Desfile Carnaval de Cali Viejo (04:00 PM - 07:00 PM)

- 29 de diciembre

Festival Juvenil (03:00 PM - 01:00 AM)

Calle de la Feria (07:00 PM - 01:00 AM)

- 30 de diciembre

Calle de la Feria (07:00 PM - 01:00 AM)

Las verbenas populares o Feria Rural y Comunera y el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas se realizarán todos los días de 11 a.m. a 1 a.m. y de 4 p.m. a 1 a.m. respectivamente. Para más información visite la página oficial de La Feria de Cali.

