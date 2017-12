Los venezolanos que se quedaron "varados" en el Terminal de Bogotá

Mientras miles de viajeros vienen y van por la Terminal de Transportes de Bogotá, también se cuenta por decenas los ciudadanos venezolanos que permanecen a la espera de un pasaje que se enreda con el paso de las horas.

Ahora el mejor regalo de navidad para ellos puede ser un pasaje. Hablaron con Caracol Radio y cuentan cómo le hacen para aguantar tanto.

"No me quejo del trato, pero acá hay personas buenas y malas como en todo lado pero afortunadamente me ha tocado mucha gente buena que me ha ayudado".

Los que llevan un buen tiempo en Colombia dicen que van a su país pero quieren regresar a Bogotá, donde arrancaron una nueva vida.

"La verdad es que me ha ido bien y pienso seguir acá trabajando y ayudándole a mi familia".

Otros sin embargo dicen que el trato en Colombia no ha sido el mejor, a pesar de que están pasando una difícil situación.

"No lo entendemos porque todos somos iguales, seres humanos creados por un mismo Dios".

Pero los venezolanos no son los únicos varados en el Terminal de Transporte de Bogotá, algunos colombianos también se quedaron esperando un pasaje, principalmente quienes no anticiparon su viaje.

