Zac Efron dice “no” a la música

La carrera de Zac Efron siempre ha ido ligada a su talento vocal: por algo saltó a la fama como el protagonista de la franquicia de películas 'High School Musical'. Pese a que en esa etapa dentro de la factoría Disney participó en varios discos de la banda sonora de los tres filmes y ofreció conciertos junto a sus compañeros de reparto, en cuanto se le presentó la oportunidad aparcó su faceta musical para concentrar toda su energía en enterrar a la estrella juvenil y labrarse un nombre en el mundo del cine con comedias como 'Malditos Vecinos' o el remake de 'Los vigilantes de la playa'.

Sin embargo, su pasado parece perseguirle allá donde va y en más de una ocasión ha vuelto a cantar frente a las cámaras -sin ir más lejos, en la cinta 'Dirty Grandpa' se marcaba un par de canciones-, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha tenido que explotar a fondo sus privilegiada cuerdas vocales una vez más en 'The Greatest Showman'. Pese a que ese papel ha supuesto un regreso a sus orígenes, él no se lo pensó dos veces antes de aceptarlo.

"Me encanta formar parte de un musical, soy un tipo de musicales. En ellos soy un personaje diferente: no hay trajes ni máscaras, y no lucho contra el crimen, pero sí que volamos por los aires y trasmitimos al público mensajes muy valiosos, como la importancia de ser valiente", apunta en conversación con News.com.au para dejar claro que no reniega del género que le dio a conocer.

Curiosamente, pese a verse capacitado para cantar frente a las cámaras, Zac Efron nunca se ha planteado desarrollar una carrera paralela en la industria discográfica, como sí ha hecho, sin ir más lejos, su última compañera de reparto, Zendaya. En su caso, el actor ha llegado incluso a rechazar varios contratos, al considerar que estaría vendiendo una mentira si se presentara ante sus fans como cantante.

"Hace siglos me lo ofrecieron. Pero no sé si estaría preparado para llevar ese tipo de vida. Admiro mucho a la gente que se dedica a ello y que además lo hace bien, a todos los Ed Sheraan que hay ahí fuera. Me parece que son increíbles. Y por eso no queda espacio para mí. Hay verdaderos genios que están triunfando y muchas otras personas increíbles que trabajan duro, ¿por qué deberían hacerme un hueco a mí en ese mundo?", reflexiona.

