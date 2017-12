Pertiguista Silva y boxeador La Cruz, atletas más destacados de Cuba en 2017

La campeona paralímpica en 100 metros planos y triple salto, Suslaidys Girat, y los campeones mundiales Yarisley Silva y Julio César La Cruz fueron proclamados como los deportistas más destacados de Cuba en 2017.

"Me siento muy contenta, no pensé que iba a tener este regalo para cerrar el año y por eso quiero agradecer a todos los que me acompañan", manifestó la campeona en salto con pértiga Yarisley Silva.

El boxeador Julio César de La Cruz acogió la distinción como un compromiso grande y prometió dar lo mejor de si, con "sacrificio y mucha disciplina".

El Premio de la Popularidad, único concedido a través del voto directo de la población, fue entregado al nadador discapacitado Lorenzo Pérez, compartido por el boxeador Andy Cruz y el pelotero Alfredo Despaigne, durante la gala de premiación celebrada en La Habana.

Despaigne también fue escogido como el mejor atleta en deportes colectivos, Cruz mereció el galardón de novato del año, y Pérez clasificó entre los más sobresalientes de su especialidad.

El luchador Mijaín López, triple campeón olímpico y cinco veces mundial, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria deportiva.

En la ceremonia fueron reconocidos además los mejores atletas de deportes colectivos, los diez más destacados del año, los árbitros más sobresalientes y el mejor profesor de Educación Física.

Comentarios