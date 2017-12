He tenido contacto con clubes de Egipto y Arabia Saudita para trabajar: Pinto

En conversación con Gabriel Chemas Escandón, periodista del servicio informativo de Caracol Radio, el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto confirmó que ha recibido propuestas de dos clubes internacionales de Egipto y Arabia Saudita.

"Tengo en este momento propuestas de dos clubes de dichos países, pero bueno, vamos a estar un tiempo de vacaciones, por lo que no hay afán", aseguró el técnico que actualmente dirige al combinado de Honduras.

De igual forma, Pinto aseguró que recibió una oferta de Colombia, pero finalmente no se concretó. "Hubo un club del fútbol colombiano que me llamó. Les dije que me esperaran quince días para poder evaluar, pero no se dio", continuó Jorge Luis.

Uno de los intereses para el estratega de volver a dirigir a clubes se resume en una sola palabra: trabajo. "Estoy valorando regresar a los equipos. Lo de selecciones es muy bueno, pero tiene sus contras, el tiempo de trabajo es muy corto, y los jugadores llegan tarde o no llegan".

"En cambio en los clubes uno tiene más tiempo para trabajar, y yo soy hombre de trabajo", agregó.

Jorge Luis Pinto se encuentra pasando vacaciones en Colombia, y regresará a Honduras el próximo 15 de enero, donde definirá su futuro con la selección que actualmente dirige.

