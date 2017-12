¿Qué festividades existen en diciembre para quienes no celebran la Navidad?

La Navidad es una celebración propiamente católica, la cual es profesada por un estimado de 1285 millones de personas. Sin embargo, existen otras religiones y con ellas otras tantas celebraciones que se dan alrededor del mundo y que se equiparan con esta.

El Janucá

Gettyimages

También denominada Fiesta de las luces o Luminarias, es una celebración de la región judía que, aunque tiene un origen distinto, las actividades que se realizan suelen ser muy parecidas a las de la Navidad.

Inicia el día 25 del mes judío de Kislev, que regularmente cae en diciembre y tiene 8 días de duración, en los que se conmemora la independencia de los judíos de los helenos y un posterior milagro en el Templo Sagrado. Se dice que cuando los judíos regresaron a este, solo encontraron una pequeña cantidad de aceite con el sello de Sumo Sacerdote, la cual les alcanzaría para un día. Sin embargo, encendieron el candelabro del Templo con el aceite y este les alcanzó para 8 días, lo que les dio el tiempo para producir más.

Durante la celebración, se entregan regalos y se enciende una vela de un candelabro por día. Con cada vela encendida, se pide un milagro.

En este lapso, comer natilla y buñuelos es también una tradición.

Durante este 2017, se inició el 12 de diciembre y terminó el 20 del mismo mes.

El día del maestro

Gettyimages

Es una celebración budista, que se realiza el 23 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Lama Tsongkhapa. Este hombre se encargó de escribir y reunir en un texto (Lam Rim Chen Mo) todas las enseñanzas de Buda para que puedan ser practicadas.

Durante la celebración se hacen ofrendas de frutas, flores, agua y velas a un altar, dedicado a este maestro del budismo tibetano. Seguidamente, el maestro (Geshe) hace una oración y recuerda las enseñanzas de Buda.

Hinduismo

Gettyimages

En esta religión también celebran la Navidad, ya que Jesús es uno de sus maestros. A diferencia de los cristianos, en esta fecha no comen nada de carne y no beben alcohol, utilizando este tiempo para promover la protección a los animales.

Krishna, quien es su único Dios, es venerado todos los días a través de bailes y cantos.

Islamismo

Gettyimages

Pese a que Jesús es un profeta en esta religión, los musulmanes no celebran su nacimiento, ni el de su profeta Mahoma. Sin embargo, consideran que quien no ama a Jesús no es musulmán.

Utilizan el mes de diciembre para enseñar la compasión con el otro y la importancia de llevar una vida pacífica con los demás. Además, aprovechan este tiempo para reunirse con sus familias.

