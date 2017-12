La Fiscalía de Panamá recibió asistencia de España por el caso Odebrecht

Panamá recibió información oficial de España sobre las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, quien a mediados de julio pasado implicó al presidente Juan Carlos Varela en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, informó hoy el Ministerio Público.

"El pasado día 1 de noviembre de 2017 el Ministerio Público de Panamá recibió la respuesta oficial por parte de la Fiscalía General del Reino de España de la Asistencia Judicial relacionada con las declaraciones del señor Rodrigo Tacla Durán", indica en un comunicado la institución de investigación panameña.

La Asistencia Judicial "guarda relación con la investigación (sobre los sobornos de Odebrecht) que desarrollaba la Fiscalía Especial Anticorrupción, y que fue cerrada por orden de las autoridades jurisdiccionales", acota.

Esta asistencia -explica- ingresó al Ministerio Público posterior al auto No. 242 del 25 de octubre de 2017 proferido por el Juzgado XII de Circuito de lo Penal, del Primer Distrito Judicial que ordenó al despacho de instrucción remitir el expediente del caso Odebrecht con la vista fiscal".

Por este motivo, sostiene, "esta Asistencia Judicial requiere de la adecuación de los plazos de investigación que ha solicitado la Fiscalía Especial Anticorrupción y que se encuentra pendiente de resolver recurso de Apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia".

"Una vez se permita continuar con las investigaciones, se realizarán las actuaciones que correspondan para darle uso a la información que se ha recibido a través de la colaboración internacional", asegura.

El pasado 27 de julio se difundió una entrevista de Tacla en el diario español El País en la que se le atribuye afirmar que la Justicia panameña había buscado datos por caminos informales dada "la amistad" entre Varela y el que fuera el responsable de la filial de Odebrecht en Panamá André Rabello.

El Ministerio Público dijo en ese momento que solicitó a España la información "mediante Asistencia Judicial No. 15 de 7 de marzo de 2017".

Las "diligencias" de Tacla solicitadas "vía colaboración internacional a través de una asistencia judicial" eran "para ser incorporadas en la investigación 01-16, Caso Odebrecht-Suiza iniciada desde el 22 de diciembre de 2016, actuación que consta en el expediente, y que fueron remitidas a través de oficio remisorio No. 1003 de la misma fecha", añadió en un comunicado.

En el marco de la investigación panameña del caso Odebrecht-Suiza, la Fiscalía imputó a dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) por supuestamente haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora brasileña que fueron congelados por el país helvético.

Tacla dijo al rotativo español que aclaró a la Justicia de ese país que estaba dispuesto a "aportar información a Panamá (...) siempre que la colaboración siguiera el cauce judicial".

"No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal (extrajudicial). Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar", dijo Tacla, de acuerdo con el diario.

Añadió que en la Fiscalía "quieren saber qué digo en España, qué pasos doy".

Tacla se encuentra en España, donde será juzgado después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su natal Brasil, que le reclama por supuestamente lavar más de 12 millones de euros (unos 13,4 millones de dólares) por orden de Odebrecht, lo que el abogado niega.

Varela, el 27 de julio pasado, tildó de "totalmente falsas" las afirmaciones de Tacla de que recibió sobornos de la constructora brasileña y de que ha intervenido en la Justicia panameña para obstruir las investigaciones.

Comentarios