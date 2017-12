La ONU investiga episodios de violencia étnica en ciudad del norte de Irak

La ONU ha enviado un equipo a investigar los episodios de violencia étnica sucedidos desde el pasado octubre en la ciudad iraquí de Tuz Jormato, ubicada a 190 kilómetros al norte de Bagdad, informó la Organización.

Los equipos de la ONU observaron decenas de casas y negocios destruidos en varios barrios, principalmente kurdos, de esta ciudad en la que viven kurdos, árabes y turcomanos, según explicó la misión de la ONU en Irak (UNAMI) en un comunicado.

El organismo ha recibido varias denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos contra civiles, dos de violencia sexual y un gran número de quejas relativas a la destrucción de bienes, que tuvieron lugar entre octubre y mediados de diciembre.

Varias fuentes y testigos consultados por la UNAMI alegaron que estos actos fueron llevados a cabo por civiles y miembros de grupos armados chiíes turcomanos, que también intimidaron a los residentes, muchos de los cuales abandonaron la ciudad con miedo.

Gran parte de la destrucción y del saqueo ocurrió después de que los habitantes kurdos abandonaran la ciudad, según subrayó la UNAMI.

Los daños más graves no fueron aleatorios, según las denuncias realizadas por las víctimas, y tuvieron como objetivo a militantes de ciertos partidos políticos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Hasta el 14 de diciembre, según las cifras proporcionadas por la Organización Internacional para las Migraciones, 8.694 personas de Tuz Jormato se han visto desplazadas por la violencia.

La UNAMI observó daños a la oficina local del partido Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), mientras que cien tiendas y 30 casas estaban quemadas o dañadas.

No obstante, la UNAMI no excluye la posibilidad de que el número de casas saqueadas o dañadas sea mayor, ya que el equipo de supervisores no pudo inspeccionar las viviendas cerradas.

En los vecindarios de Askari e Imam Ahmed, de mayoría turcomana, el equipo observó un edificio dañado por lo que parecía ser un ataque de mortero.

El equipo de la UNAMI también vio que había grafitis marcando las casas como pertenecientes a turcomanos, supuestamente para evitar daños o saqueos.

Los episodios de violencia se desataron a mediados de octubre, después de que el ejército iraquí y las milicias chiíes Multitud Popular tomaran el control de la zona, tras forzar el repliegue del ejército kurdo, como represalia al referéndum de independencia celebrado por el Kurdistán a finales de septiembre.

En las últimas semanas Multitud Popular ha reunido refuerzos en la zona de Tuz Jormato alegando que pretende combatir un nuevo grupo terrorista que se esconde en las montañas de esa comarca y que se identifica con el nombre de Banderas Blancas.

