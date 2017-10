Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohíbe a Avianca contratar pilotos extranjeros

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, resolvió la tutela que interpuso la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, contra la resolución que expidió la Aeronáutica Civil que viabiliza la contratación de tripulación extranjera para casos especiales, medida transitoria que busca garantizar la movilidad y conectividad del área de un país, esta vez por la huelga de los pilotos sindicalizados de Avianca.

El Tribunal resolvió, esta tutela a favor de ACDAC, por sus derechos fundamentales de la libertad de Asociación Sindical y Huelga y consecuencia ordena al director de la Aeronáutica Civil, no permitir a Avianca S.A, operar sus aeronaves con comandantes extranjeros, mientras subsista el cese de actividades que realizan los pilotos afiliados al sindicato de ACDAC, desde el pasado 20 de septiembre de 2017.

Dice el Tribunal que de no ser impugnada, se remitirá a la Corte Constitucional, para su eventual revisión dentro de los tres días siguientes a esta notificación.

Por su parte Avianca no se ha pronunciado sobre el fallo de esta tutela, mientras que la Aeronáutica Civil, anunció que a un no ha sido notificada de la decisión y por lo tanto no se puede manifestarse.

