El 2017 es el año más violento de la historia reciente de México

Según informó la organización civil Semáforo Delictivo, el 2017 es el peor año en materia de inseguridad en la historia reciente de México, pues, como lo asegura la organización, el año cerrará con más de 24.000 homicidios y 18.000 ejecuciones.

En este sentido, la organización señaló que de enero a septiembre se han registrado 13.515 ejecuciones por parte del crimen organizado, un incremento de 53% frente al 2016. Mientras que se reportan 18.505 homicidios, un aumento de 23% frente al año pasado. El director de la entidad, Santiago Roel, sostuvo que la única alternativa para disminuir esta violencia es la regulación de las drogas en ese país, ya que esta es una de las principales causas que ha desatado una ola de violencia extrema.

Según cifras oficiales, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, un operativo militar antidroga dejo como resultado 190.000 homicidios. No obstante, la organización dijo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto continúa en la misma guerra de su antecesor y que ya no tiene iniciativas al respecto.

A pesar de que en México está permitido el uso medicinal de la marihuana, Peña Nieto no ha mostrado su apoyo frente a la legalización del uso de drogas, una medida que, algunos aseguran, podría ayudar a combatir el narcotráfico en ese país.

