“Nacho Vidal me preguntó cuánto me mide, pero no lo sé, no tengo curiosidad”

Jordi es muy tímido, lo reconoce y se nota. Cuando le preguntan por las más de 160 escenas que ha grabado en solo tres años, sonríe y se sonroja, le gusta su trabajo pero no da muchos detalles. Esa timidez no supuso ningún impedimento cuando, recién cumplidos los 18 años, vio un anuncio en una web de videos porno en la que buscaban chicos y chicas para grabar escenas. Mandó sus fotos y esperó. No se lo dijo a nadie porque antes quería ver qué pasaba.

La jugada le salió mejor de lo esperado, la productora Fakings se puso en contacto con él enseguida y empezó a trabajar. Ahora, con 21 años, acaba de firmar un contrato con Brazzers, la productora estrella del porno mundial y no le ha quedado más remedio que contárselo a su familia. En tres años ha rodado con Rocco Siffredi o Nacho Vidal, ha viajado por todo el mundo y ha interpretado papeles de todo tipo, aunque reconoce que el rol de adolescente es el que más juego le está dando. No en vano, las estadísticas del portal PornHub muestran que ‘teen’ (adolescente) se encuentra entre los 10 términos más buscados por los consumidores de porno de nuestro país.

Jordi cuenta que no acepta escenas en las que tenga que practicar sexo con otros hombres y que prefiere rodar con chicas de su edad porque le gustan más, pero no tiene inconveniente en trabajar con mujeres que le duplican en años, ya que asegura “hay mujeres de 30 y 40 muy atractivas”.

Al contrario que otros actores, que recurren a técnicas de relajación o medicamentos, nunca ha necesitado preparación previa ni ayuda externa: “Cuando empieza la escena yo me excito”. Dentro de diez años espera seguir trabajando en el porno y, aunque su madre esperaba que fuera a la universidad, de momento ha decidido aparcar los estudios y asegura que pronto se irá a Inglaterra a estudiar inglés “para su carrera”.

