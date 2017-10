Caballeros del Zodiaco: 'siente mi cosmo mami'

El usuario de YouTube “Elvakeroporno” publicó una canción de reggaetón, usando apartes del anime “Los caballeros del Zodiaco”.

La persona, que decidió hacer la combinación entre reggaetón y este anime de los 90, toma como protagonistas a Seya y Saori Kido, que, en la versión del usuario, podrían mantener una relación.

El anime relataba la historia de un grupo de caballeros que debían proteger a la reencarnación de la diosa Athena (Saori Kido). Este grupo, liderado por Saint Seiya, utilizaba su fuerza interior, conocida como cosmos, para combatir.

El video logró causar diferentes reacciones en los amantes de la serie, quienes no sabían si apoyar o no esta versión. “Bueno acabas de mandar a la mierda una de mis series favoritas, pero aún así no puedo evitar suscribirme y darle like”, “exijo esto de opening”, “Soy otaku y la verdad me gustó esta canción” y “Lo peor es que sí está bien hecho” son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la publicación.

