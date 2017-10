"Me pongo a disposición de mi partido para acompañar su labor política", Zuluaga

En un comunicado Óscar Iván Zuluaga celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación en su contra por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña en 2014 y aseguró que se pone a disposición de su partido para definir la labor política que adelantará.

En el texto no confirma, pero tampoco niega si será candidato presidencial y por esa razón el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, deberá definir cuál será la tarea que se le asignará en esta campaña electoral.

Recibo con satisfacción y tranquilidad la decisión del CNE. Queda confirmado que mi campaña fue honorable y atenida a la ley. pic.twitter.com/LzpM7NMEGc — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) 24 de octubre de 2017

“En los próximos días me notificaré formalmente de la decisión del CNE. Entre tanto, me pongo a disposición de mi partido, el Centro Democrático, para acompañar su labor política. Recibo con satisfacción y tranquilidad la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de absolver a mi campaña de cualquier violación de las normas de financiación electoral. Queda confirmado lo que desde el principio le he dicho a la ciudadanía: la mía fue una campaña honorable y atenida a la ley”.

Zuluaga dijo que la decisión del organismo electoral demuestra que su campaña fue transparente y que nunca cometió irregularidad alguna.

Lea el comunicado completo

1. Recibo con satisfacción y tranquilidad la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de absolver a mi campaña de cualquier violación de las normas de financiación electoral. Queda confirmado lo que desde el principio le he dicho a la ciudadanía: la mía fue una campaña honorable y atenida a la ley.

2. Desde el primer momento, insistí en que mi interés nunca ha sido acogerme a la caducidad de la acción administrativa en relación con este caso. Fui yo mismo quien solicitó ser escuchado en versión libre por el CNE y mi campaña ha colaborado en todo momento en el desarrollo de la investigación. Esta decisión tomada en derecho se debe en buena medida a los buenos oficios del equipo jurídico que me acompaña, y al cual agradezco públicamente: a los doctores Óscar Jiménez Leal, Clímaco Giraldo y Diego Tobón.

3. En los próximos días me notificaré formalmente de la decisión del CNE. Entre tanto, me pongo a disposición de mi partido, el Centro Democrático, para acompañar su labor política.

