Vengo como testigo a la Fiscalía: Roberto Prieto

Prieto aseguró, algo molesto, no saber el motivo de la citación que le hizo la Fiscalía, pero aclaró que no es interrogatorio, “es declaración jurada como testigo”.

Efectivamente es una declaración jurada, pero es la tercera visita que hace Prieto a la Fiscalía a lo largo del proceso por el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia.

“Vengo hoy a atender esta diligencia en la Fiscalía en calidad de testigo, no de otra forma. No hay ningún interrogatorio (…), por eso la declaración es juramentada y por eso no tengo que asistir con abogado. Eso es todo a lo que vengo”, dijo Prieto.

En esta ocasión la diligencia está relacionada con la carta que radicaron los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para pedirle a la Fiscalía que investigue el aporte de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos.

“Yo fui citado en calidad de testigo para una declaración jurada con respecto a la carta de los ex presidentes, punto, dije lo que tenía que decir”, señaló Prieto a la salida de la diligencia.

En esa carta los ex presidentes aseguraron que a través de intermediarios la multinacional entregó al menos $6.000 millones que tenía como destino la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014.

