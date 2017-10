Presidente de Kenia dice que no tolerará la "anarquía" ante las elecciones

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, dijo que no tolerará la "anarquía", después de que el líder de la oposición, Raila Odinga, reiterara hoy su intención de no participar en la repetición de las elecciones presidenciales, mañana, jueves.

En un discurso a la nación a escasas horas de que abran los colegios electorales, Kenyatta pidió unos comicios pacíficos y la "determinación de permanecer como hermanos y hermanas" de cara a las elecciones que la Comisión Electoral aseguró también esta tarde que se celebrarán mañana.

"Los últimos meses han sido realmente una prueba para todos y cada uno de nosotros (...) es necesario que nos unamos para sanar como nación", dijo Kenyatta a última hora de hoy.

Después de que esta tarde el líder de la oposición reiterara que no se va a presentar a las elecciones de mañana y llamara a los ciudadanos a no votar y permanecer en sus casas, el presidente keniano pidió que "se vote o no, no debería cambiar la forma en que se relacionan con su vecino".

Kenyatta pidió así unos comicios pacíficos, después de que en los últimos días la celebración de elecciones peligrara debido a un recurso presentado por tres ciudadanos contra su repetición, al alegar que no se daban las circunstancias para celebrar un proceso transparente.

Sin embargo, el Tribunal Supremo pospuso hoy su dictamen sobre el recurso debido a la ausencia de cinco de los siete magistrados que lo componen, y alegó que no podría "tratarlo esta mañana", aunque no precisó en qué fecha se hará.

"El poder judicial es independiente y tomó su propia decisión. Tenemos todos los motivos para estar orgullosos de nuestra nación y nuestra madurez", opinó Kenyatta.

El Ejecutivo de Kenyatta tiene previsto desplegar mañana un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos que quieren reiterar su decisión en las urnas.

Kenia celebra esta repetición de las presidenciales, anuladas el pasado agosto por el Tribunal Supremo por "irregularidades", bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, ya que se teme que se puedan repetir episodios de violencia postelectoral como los de 2007, cuando murieron más de 1.100 personas y otras 600.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Comentarios