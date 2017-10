Corresponsales critican "veto" de China a algunos medios en el XIX Congreso

El Club de Corresponsales Extranjeros en China (FCCC) criticó hoy que varios medios de prestigio mundial no fueron invitados a la presentación de la nueva cúpula del Partido Comunista de China, uno de los principales acontecimientos políticos en el régimen durante esta década.

"Varias organizaciones de prensa extranjera han sido excluidas de cubrir la rueda de prensa del Comité Permanente del Politburó", destacó el FCCC en un comunicado, donde citó entre los "vetados" a la ceremonia de hoy al canal de televisión BBC y los diarios The Economist, Financial Times, The Guardian y The New York Times.

Según la organización, parece que esos "medios han sido señalados para enviar un aviso" al resto.

En el comunicado advierten además que restringir el acceso a la información para castigar a periodistas por cubrir informaciones que un Gobierno no apruebe "es una grave violación de los principios de libertad de prensa".

En la presentación del nuevo Comité Permanente, el presidente Xi tuvo palabras para el trabajo de los periodistas y animó a la prensa extranjera a visitar China y conocerla mejor.

