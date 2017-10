Obra de artista colombiano acompaña exhibición de vestido de Marilyn Monroe

Una obra del artista colombiano Mateo Blanco sobre Marilyn Monroe se quedará en la colección del Museo Rippley en Kuala Lumpur (Malasia), en donde actualmente se exhibe junto al vestido que la actriz lució en 1962 para cantarle el "Cumpleaños feliz" al presidente John F. Kennedy.

La organización Rippley, que tiene museos por todo el mundo para mostrar cosas asombrosas, singulares o famosas, compró por cinco millones de dólares el recordado vestido de la actriz, que, según dijeron hoy a Efe, los representantes del artista, será traído de regreso a EE.UU. una vez finalice la exposición.

Blanco, que es conocido por utilizar objetos y elementos de la naturaleza para crear sus obras, retrató a Marilyn Monroe usando telas e hilos de la época dorada de Hollywood, cristales preciosos traídos de Checoslovaquia y clavos de cobre en lugar de pintura.

"Marilyn Monroe Dream", que puede ser apreciado desde dos perspectivas diferentes, una que muestra a la actriz y otra al vestido de color carne y bordado en pedrería, se exhibe en el Museo Ripley Belive it or Not! en Kuala Lumpur (Malasia) junto a la famosa y sensual prenda, según un comunicado enviado hoy por Blanco.

"La obra para mí es un sueño, es mágica, es una obra de arte que representa un momento histórico en los Estados Unidos de América". declaró el artista radicado en Florida.

También es su obra más costosa hasta el momento, pues las telas, los hilos y los cristales checos tienen precios de lujo.

En su anterior obra, en la que retrató a la actriz colombiana Sofía Vergara por encargo de un coleccionista de Toronto (Canadá), utilizó plumas y para plasmar a la actriz Jennifer Lawrence usó 10.000 granos de maní (Cacahuete).

