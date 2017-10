José Baganha, premio internacional Rafael Manzano de Nueva Arquitectura

El portugués José Baganha (1960) fue galardonado hoy con el premio internacional Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional 2017, dotado con 50.000 euros (58.806 dólares), en reconocimiento a su labor por preservar las tradiciones arquitectónicas, en especial en la región del Alentejo.

Tras seis entregas en España, este año el galardón se ha ampliado al resto de la península, recogiendo también las arquitecturas propias de Portugal, "ya que guardan numerosas similitudes", explicó una nota la fundación.

Baganha (Coimbra) se alza con el galardón, el de mayor dotación en España, en reconocimiento a su labor por preservar las tradiciones, en especial en la región del Alentejo, "una zona con una arquitectura muy ligada a la desarrollada en Extremadura (oeste de España) por sus construcciones encaladas y sus prominentes chimeneas".

El premiado, doctor por la Universidad del País Vasco y cofundador del Council for European Urbanism, ha sido también reconocido internacionalmente con el Prix Européen, otorgado por la Fundación Philippe Rotthier.

Entre sus obras la fundación destaca la Casa nas Sesmarias (Salvaterra de Magos, 1992), a medio camino entre los palacios y las casas de campo, y la Casa do Médico de S. Rafael (Sines), un edificio del siglo XVIII condenado a la demolición que fue rescatado y que Baganha reconstruyó y convirtió en un centro de eventos para el Colegio de Médicos de Portugal.

En opinión de Rafael Manzano, Baganha es "un arquitecto y mágico alquimista, capaz de hacer una síntesis perfecta entre la tradición popular más arraigada y la más límpida modernidad, con un resultado que se integra tanto en el paisaje urbano, como en la eterna, dulce, y accidentada topografía del campo portugués."

El Premio Rafael Manzano recibe el nombre del arquitecto sevillano que en 2010 ganó el The Richard H. Driehaus Prize, considerado el premio Pritzker de la arquitectura tradicional.

A raíz de la concesión de este galardón, Driehaus "se enamoró de la arquitectura española y decidió crear este premio con el nombre del prestigioso arquitecto", añade el comunicado.

El Premio Manzano está convocado por la fundación The Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust, INTBAU (International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism) y Fundaçao Serra Henriques, que cuenta con el patrocinio del presidente de Portugal.

El premio se entregará el 7 de noviembre en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

