Peruano Maido destrona a Central como el Mejor Restaurante de Latinoamérica

El restaurante limeño Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, destronó al también peruano Central como el Mejor Restaurante de Latinoamérica, y ratificó el liderazgo de Perú en la lista de las propuestas gastronómicas más destacadas de la región anunciado hoy en Bogotá.

Después de tres años consecutivos al frente del ránking latinoamericano, Central, del chef Virgilio Martínez, pasó al segundo puesto, mientras que D.O.M., de Brasil, se mantuvo tercero en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica anunciada en una ceremonia celebrada por primera vez en Bogotá.

"El restaurante supervisado por el chef ejecutivo Mitsuharu Tsumura ha triunfado con su cocina Nikkei, fusionando influencias japonesas y peruanas en menús de degustación como el Nikkei Experience de 16 platos", destacaron los organizadores en un comunicado.

Además, entre los diez primeros puestos quedaron Pujol, de Ciudad de México, también destacado como el mejor restaurante de México; Boragó, de Santiago de Chile e igualmente el mejor de su país; Quintonil (Ciudad de México); Astrid y Gastón, de Lima y Premio al arte de la atención; A casa do Porco (Brasil), Maní (Brasil) y Tegui, Buenos Aires, reconocido además como el mejor de Argentina.

México, con 13 restaurantes incluidos entre los mejores de la región, tuvo este año el mayor número de representantes en la lista, seguido de Perú, con diez; Argentina, con nueve, y Brasil, con ocho.

Chile tiene cuatro, Colombia tres, mientras que Bolivia, Panamá y Uruguay terminaron con un representante entre los mejores restaurantes latinoamericanos.

Los debutantes en la lista fueron Alcalde (México); Restaurante 040 (Chile); Villanos en Bermudas (Colombia); Esquina Mocotó (Brasil); La Docena Oyster Bar & Grill (México); Amaz (Perú), así como Crizia, Proper y Mishiguene, de Argentina.

Durante la gala, el restaurante Oro, liderado por el chef Felipe Bronze y el cual no hace parte del listado de este año, recibió el reconocimiento "One To Watch", como un probable participante de futuras ediciones.

La colombiana Leonor Espinosa fue distinguida como la "Mejor chef femenina de América Latina" y su compatriota Harry Sasson se llevó el premio "Highest Climber Award" al subir 23 lugares en el ránking.

"La mujer ha sido poco reconocida, pero hoy día, sin tratarse de un intercambio de roles, estamos rompiendo paradigmas", afirmó Espinosa en un breve discurso, e invitó a abrazar estos premios como una forma de "reconocer a aquellas mujeres verdaderamente defensoras de la igualdad o que logran ser inspiradoras para el cambio".

El galardón Chefs' Choice 2017, elegido por los chefs, lo recibió Germán Martitegui, del restaurante Tegui, de Buenos Aires.

Mientras que Astrid y Gastón en Lima fue destacado con "The Art of Hospitality", que, según los organizadores, "reconoce la excelencia y el mejor servicio de un restaurante".

Por su parte, el reconocimiento "Highest New Entry 2017" fue para Alcalde, de la ciudad mexicana de Guadalajara, que se estrenó en la lista en el número 36 tras haber recibido el año pasado el "One To Watch".

A Guillermo González Beristáin le entregaron el premio "The Diners Club Lifetime Achievement 2017" por sus "más de 25 años de trabajo como chef y restaurador en el Grupo Pangea de Monterrey (México)", indicaron los organizadores.

"Me siento inmensamente orgulloso de haber recibido este premio, porque sé que estoy en compañía de gente a la que admiro profundamente", afirmó González, quien cerró sus palabras con un "arriba Latinoamérica, arriba México, arriba Monterrey".

El editor de "50 Best Restaurants", William Drew, fue encargado de abrir la ceremonia y en su intervención destacó que la edición de los Mejores Restaurantes de Latinoamérica es "presentada por primera vez" en Colombia.

"Para el evento gastronómico más importante de América Latina nos hemos reunido reconocidos chefs y resturanteros, amantes de la comida, medios de comunicación, socios y amigos para reconocer a los mejores y celebrar juntos", resaltó.

La lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants", que llega este año a su quinta edición, es organizada por la plataforma gourmet William Reed Business Media y patrocinada por S. Pellegrino & Acqua Panna.

Este listado reúne las propuestas gastronómicas más selectas de la región, elegidas por 252 expertos.

Lima fue anfitriona de este evento en 2013 y 2014, que después se trasladó, entre 2015 y 2016, a Ciudad de México. Bogotá repetirá como sede el próximo año.

