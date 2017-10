Restaurante peruano Maido, el mejor de Latinoamérica en 2017

El restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, se convirtió hoy en el mejor de Latinoamérica, según se anunció hoy en Bogotá .

En la ceremonia de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, celebrada por primera vez en la capital colombiana, quedó en segundo lugar Central, también de Perú y que en los últimos tres años estuvo en la cima del listado, y en el tercer puesto D.O.M., de Sao Paulo.

Durante la gala, el restaurante Oro, liderado por el chef Felipe Bronze y el cual no hace parte del listado de este año, recibió el reconocimiento "One To Watch", como un probable participante de futuras ediciones,

La colombiana Leonor Espinosa fue distinguida como la "Mejor chef femenina de América Latina" y su compatriota Harry Sasson se llevó el premio "Highest Climber Award", al subir 23 lugares en el ránking.

El galardón Chefs' Choice 2017, elegido por los chefs, lo recibió Germán Martitegui, de Tegui, en Buenos Aires, mientras que el restaurante Astrid y Gastón en Lima fue destacado con "The Art of Hospitality", que, según los organizadores, "reconoce la excelencia y el mejor servicio de un restaurante".

Por su parte, el reconocimiento "Highest New Entry 2017" fue para Alcalde, de la ciudad mexicana de Guadalajara, que se estrenó en la lista en el número 36 tras haber recibido el año pasado el premio One To Watch.

A Guillermo González Beristáin le entregaron el premio "The Diners Club Lifetime Achievement 2017" por sus "más de 25 años de trabajo como chef y restaurantero en el Grupo Pangea de Monterrey (México)", indicaron los organizadores.

El editor de "50 Best Restaurants", William Drew, fue el encargado de abrir la ceremonia y en su intervención destacó que la edición de los Mejores Restaurantes de Latinoamérica es "presentada por primera vez" en Colombia.

"Para el evento gastronómico más importante de América Latina nos hemos reunido reconocidos chefs y resturanteros, amantes de la comida, medios de comunicación, socios y amigos para reconocer a los mejores y celebrar juntos", resaltó.

La lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants", que llega este año a su quinta edición, reúne las propuestas gastronómicas más selectas de la región elegidas por 252 expertos.

Lima fue anfitriona de este evento en 2013 y 2014, que después se trasladó, entre 2015 y 2016, a Ciudad de México.

