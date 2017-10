Espacio territorial de Agua Bonita, en Caquetá

¿Cómo ha evolucionado la zona?

En Agua Bonita actualmente hay 222 personas, 139 hombres, 77 mujeres y 6 niños. Cuando era zona de desarme se había estipulado la vereda de El Carmen, pero luego se cambió por la falta de acueducto. En la zona de desarme se registraron 350 exguerrilleros de los cuales 128 han salido sin rumbo conocido. Es un espacio territorial que aspira a convertirse en un pueblo abierto a todos y, en efecto, sus residentes están abiertos a recibir visitantes que quieran conocer la forma en que viven y el trabajo que desarrollan de cara a un futuro autosostenible.

Cuando llegaron al lugar, tuvieron que improvisar unos campamentos y allí estuvieron más de seis meses adicionales al tiempo inicialmente previsto, por el atraso de las obras. Pero ya viven en 72 módulos o casas; en cada una de ellas habitan cinco familias. Aseguran que el gobierno las entregó sin terminar, pero con su trabajo y recursos las hicieron habitables.

No han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno para proyectos productivos. Pero no se quedaron quietos y tomaron algunas tierras para cosechar 178.000 semillas de piña, en un proyecto a mediano plazo. Además labran la tierra para sembrar plátano, yuca, lulo y ahuyama.

Los fines de semana se reúnen con las comunidades de diferentes municipios del departamento de Caquetá para jugar microfútbol. Así mismo, tienen gallos de pelea que hacen parte del esparcimiento.

- Situación de infraestructura:

El espacio de Agua Bonita tiene una buena visión de futuro, pero muchas demoras en materia de infraestructura, aunque las obras están terminadas en el 77%, aproximadamente.

No les construyeron acueducto, pero los ex combatientes improvisaron uno, aunque tienen un grave problema con las aguas negras, porque como tampoco les hicieron alcantarillados, se vieron forzados a improvisar un pozo séptico que está cerca de colapsar y ya genera problemas con una vereda vecina, además del riesgo sanitaria que es grande.

Reciben educación pero en tres aulas que no fueron dotadas y que, además, sirven como espacios de reunión y recreación.

Les hicieron una enfermería, pero no tienen los elementos, el personal, ni las medicinas suficientes. En ese sentido, están reclamando programas de educación sexual y planificación familiar, pues hay varias mujeres embarazadas y dicen que poca orientación han recibido sobre el tema.

Y aunque quieren ser una especie de pueblo socialista al que accedan los visitantes, el gran problema es que el camino de acceso es pésimo y solo se puede hacer en vehículos todo-terreno, a pie o a caballo.

- Situación de seguridad:

En Agua Bonita el tema de la seguridad no genera tanta preocupación como en otros espacios territoriales, pues los excombatientes no han recibido amenazas directas o, por lo menos, no las denuncian.

Sin embargo, tienen cierto temor por la posible presencia de paramilitares en zonas cercanas. La región es vigilada con presencia de miembros de la Policía Nacional.

