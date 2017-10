Candidata Frente Amplio:triunfo Piñera sería retroceso avances sociales Chile

La candidata presidencial de la coalición izquierdista chilena Frente Amplio, la periodista Beatriz Sánchez, aseguró hoy que un triunfo en las elecciones del aspirante conservador, Sebastián Piñera, supondría un "retroceso" para los avances sociales del país.

"Sebastián Piñera significa un retroceso en las políticas sociales que hemos ido ganando poco a poco, también en el Gobierno de Michelle Bachelet", dijo Sánchez en un encuentro con corresponsales extranjeros.

"(Piñera) no cree en un sistema de seguridad social, no tiene problema en mantener el sistema de pensiones, no tiene problema tampoco con decir que va a rebajar los impuestos a las empresas", sostuvo la aspirante presidencial de este coalición izquierdista, que hoy día figura tercera en las encuestas.

El Frente Amplio que lidera Sánchez es una emergente coalición de catorce pequeños partidos y movimientos políticos de izquierda que en pocos meses ha logrado hacerse un hueco en el arco político chileno y encara su primera cita electoral.

Aunque aparece en tercera posición para los comicios del próximo 19 de noviembre, algunos sondeos apuntan a que Sánchez podría convertirse en la segunda candidata más votada -por detrás de Piñera- y así pasar a segunda vuelta, que se celebraría el 17 de diciembre.

Su principal contendiente es el senador Alejandro Guillier, también periodista y candidato del bloque oficialista Nueva Mayoría, si bien Sánchez recalca las diferencias que hay entre sus programas electorales.

"La Nueva Mayoría no presenta propuestas tan distintas a las de Piñera", aseguró la abanderada del Frente Amplio. "A mí me hubiese encantado que la Nueva Mayoría tomara nuestras banderas", agregó.

Beatriz Sánchez propone un sistema de seguridad social que regule la salud, educación, vivienda y pensiones, aspectos en los que, en su opinión, actualmente hay un "negocio instalado".

Para hacer frente a esta situación, el Frente Amplio plantea crear un seguro universal de salud, y eliminar el sistema privado de pensiones para instalar un sistema de seguridad social que pague jubilaciones dignas.

En su opinión, en Chile hay una "desigualdad estructural" y para empezar a reducir las brechas sociales y económicas es necesario "cambiar ciertas estructuras".

En el plano económico, la candidata del Frente Amplio propone medidas de "justicia tributaria", como aumentar al 5 % el impuesto específico a la minería, y aplicarlo a todas las empresas del sector, no solamente a las que extraen cobre.

También propugna que los "súper ricos" de Chile, las personas con un patrimonio superior a los 5 millones de dólares -el 0,7 % de la población- paguen un impuesto del 2 %, lo que permitiría recaudar entre 4.500 y 6.000 millones de dólares al año.

En cuanto a las propuestas en política exterior y la relación con Bolivia, la candidata replicó al presidente Evo Morales, quien ayer destacó en Twitter que el programa del Frente Amplio considera avanzar en la situación mediterránea boliviana "mediante la integración regional".

Sánchez subrayó hoy ante los corresponsales que cualquier instancia de diálogo con Bolivia es "imposible" si las autoridades de ese país no retiran la demanda que tramita actualmente la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que busca obligar a Chile a negociar la restitución de una salida al mar al país altiplánico.

"Al presidente de Bolivia, y lo digo con mucho respeto, le falta leerse el programa completo del Frente Amplio, y no tomar algunas partes" de manera aislada, comentó la candidata.

Y en cuanto a Venezuela, Sánchez admitió que la inestabilidad política ha "debilitado" la democracia en ese país e instó a fortalecer el diálogo.

