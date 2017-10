Imputan a senador y periodista chileno por delitos tributarios en caso de SQM

El senador chileno Jorge Pizarro y el periodista Cristián Warner, que fue asesor del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, fueron imputados hoy por segunda vez por supuestos delitos tributarios en el caso de corrupción que involucra a SQM, mayor minera no metálica del mundo.

Pizarro, democristiano y expresidente del Senado, es investigado por la triangulación de montos desde la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, que emitió 11 facturas a SQM por unos 68.000 dólares.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) consideró falsas estas facturas, por lo que los hijos del senador, Jorge y Sebastián Pizarro Cristi, fueron querellados en agosto de 2016.

Tras salir de la audiencia, el legislador aseguró a la prensa que no recibió "ni un peso de SQM y ni un peso de Ventus" y explicó que el único hecho irregular es una transferencia en la que sus hijos le devolvían recursos, lo que "no significa ingresos y por eso no se declaran" en la renta, dijo.

Pizarro además tildó esta cita judicial de "un abuso" por parte de la Fiscalía, porque se repasó lo mismo que el 16 de agosto pasado, cuando se llevó a cabo su formalización.

"Parece una excusa comunicacional para justificar, pedir más plazo. Es extraño. Llevan tres años y la opinión pública tiene derecho a saber, tres años y todavía no tienen nada como para terminar de una vez por todas estas cosas", declaró el exlíder de la Democracia Cristiana, cuya militancia fue suspendida en julio pasado.

Cristián Warner, quien fue la mano derecha del candidato presidencial del partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, es acusado de emitir 36 facturas falsas a cambio de servicios ficticios a SQM, por unos 583.000 dólares.

El periodista había sido imputado anteriormente por la emisión de facturas falsas a la constructora OAS, ligada a la red de corrupción Lava Jato, por un valor de unos 90.000 dólares, durante la campaña a las elecciones presidenciales del 2013, cuando Enríquez-Ominami fue también candidato.

La Fiscalía indaga desde 2015 a SQM porque financió irregularmente a políticos, tanto de derecha como de izquierda, mediante facturas falsas por servicios que nunca se prestaron.

La investigación a la minera, una empresa controlada hasta hace poco por Julio Ponce Lerou, un exyerno del dictador Augusto Pinochet, surgió como un apartado dentro del llamado caso Penta, un conglomerado financiero también acusado de fraude al Fisco y de emisión de facturas falsas para rebajar su carga tributaria.

