Desgarradoras imágenes muestran el hambre en Siria

Saha Dofdaa era una niña recién nacida con un severo caso de desnutrición que falleció el sábado en una región controlada por rebeldes y asediada por el régimen de Bashar al Assad.

La niña de dos años sufría de un caso severo de desnutrición. / Getty Images / Amer ALMOHIBANY

Las fotos muestran a la recién nacida, de apenas un año de edad, con un peso menor a dos kilos, con la piel traslucida y desnutrida mientras es tratada por los médicos en el pueblo de Hamouria, en las afueras de Damasco (capital de Siria), territorio controlado por fuerzas rebeldes opuestas al régimen del dictador Bashar al Assad.

Sahar Dofdaa pesaba menos de dos kilogramos. / Getty Images / Amer ALMOHIBANY

Sahar no pudo resistir más y falleció el pasado sábado. Su madre, como ella, estaba demasiado desnutrida y no podía amamantarla. Mientras que su padre no podía comprar la leche y suplementos que necesitaba para sobrevivir.

La ayuda humanitaria apenas llega a este territorio rebelde en la región de Ghouta oriental, ubicada cerca de Damasco, rodeado por fuerzas gubernamentales que controlan cualquier salida o ingreso de personas y materiales desde el año 2013.

Su madre estaba demasiado desnutrida como para amamantarla y comprar leche es casi imposible en esta zona de guerra. / Getty Images / Amer ALMOHIBANY

Miles de civiles viven en Ghouta bajo el bloqueo del régimen. Se calcula que en todo el país 3,5 millones de personas viven en ciudades asediadas o áreas de difícil acceso, la mayoría de las cuales están rodeadas por fuerzas del régimen de al Assad.

De 9.700 niños tratados en Ghouta, 4.280 tenía problemas de nutrición. / Getty Images / Amer ALMOHIBANY

Yahya Abu Yahya, una médica en la zona, aseguró que de los 9.700 niños examinados en los últimos meses, 80 sufrían del caso más severo de desnutrición, 200 estaban de un nivel moderado y 4.000 tenían deficiencias nutricionales.

Una enfermera sostiene a la pequeña Sahar. / Getty Images / Amer ALMOHIBANY

Funcionarios de organismos de Derechos Humanos aseguran que las familias han tenido que vender los suplementos dietarios que a veces reciben para poder comprar alimentos básicos como pan y azúcar, contribuyendo a los casos de desnutrición.

