Rafa Márquez recupera dos cuentas bancarias tras ganar amparo en México

El futbolista Rafa Márquez, acusado por Estados Unidos de ser testaferro de un capo, ganó un amparo y recuperó las cuentas de dos de sus empresas en México, informó hoy el abogado José Luis Nassar Daw.

"Son aquellas cuentas que ya tenían suspensión provisional y cuyo procedimiento poco a poco se ha ido desahogando. Ahora estamos en un paso más, que es la suspensión definitiva (de la congelación)", afirmó el letrado a Radio Fórmula.

A finales de septiembre, la juez del Octavo de Distrito en amparo de la Ciudad de México suspendió provisionalmente la congelación de las cuentas bancarias de las compañías Pro Sport S.A de C.V y Grupo Terapéutico Homaral S.A de C.V.

Esta suspensión definitiva permitirá a estas dos compañías, relacionadas con la medicina del deporte y la rehabilitación, usar sus propios recursos para el pago de nóminas y la compra de materiales, especificó el abogado.

El equipo defensor del futbolista mexicano sigue recopilando información contable para acreditar la "vida lícita" de las empresas de Márquez, agregó.

En tanto, las cuentas personales del defensa del Atlas y la selección mexicana siguen congeladas, aunque Nassar Daw subrayó que no han sido "notificados formalmente" de tal acción, y desconocen "el fundamento, la causa y la autoridad de origen".

"Damos por hecho, por lo que hemos leído en la prensa, pero (la congelación de sus cuentas personales) no es nada formal. Él no ha recibido recursos y no ha intentado hacer uso de sus recursos hasta que no se aclare su situación, así lo determinó él", concluyó.

El 9 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos acusó a Márquez, al cantante Julión Álvarez y a otros 20 mexicanos de ser testaferros de Raúl Flores Hernández, un narcotraficante poco conocido, pero muy poderoso y relacionado con los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

Además, congeló cualquier propiedad que Márquez, Álvarez, Flores y el resto de afectados pudieran tener en Estados Unidos y prohibieron a estadounidenses implicarse en transacciones financieras con ellos.

Márquez se mantiene alejado de las canchas tanto con su equipo el Atlas como de la selección mexicana mientras resuelve sus problemas, si bien desde mediados de septiembre regresó a los entrenamientos para mantenerse en buena forma física.

