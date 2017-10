Francia considera que a Egipto "le conviene" afianzar los derechos humanos

El presidente francés, Emmanuel Macron, opinó hoy que a su colega egipcio, Abdelfatah Al Sisi, "le conviene" consolidar los derechos humanos en su país, aunque aclaró que su intención no es darle "lecciones".

"Francia defiende los derechos humanos como valores universales, sin ambages, y mi convicción profunda es que a Al Sisi le conviene defenderlos y consolidarlos en el contexto del Estado egipcio", manifestó Macron, en una respuesta a la prensa después de recibir en el Palacio del Elíseo de París al jefe de Estado egipcio.

Las declaraciones del presidente francés se producen después de que las principales organizaciones mundiales de derechos humanos acusasen ayer al Gobierno de Al Sisi de acabar con la sociedad civil egipcia por medio de la práctica de la tortura, las desapariciones forzosas, acoso y amenazas.

Macron, sin embargo, aclaró que su intención no es "dar lecciones sobre cómo gobernar un país" y señaló que para criticar a Al Sisi hay tener en cuenta el contexto en el que se mueve.

Según el jefe del Estado francés, el presidente egipcio pretende estabilizar su país mientras lucha "contra el terrorismo y un fundamentalismo religioso violento, que ha mostrado en Egipto adonde puede conducir".

Macron recordó que Occidente intentó implantar, sin éxito, sistemas y valores democráticos en países como Irak y Libia, donde actualmente imperan la inestabilidad y la violencia, y dio a entender que no sería adecuado caer en el mismo error en Egipto.

No obstante, Macron aseguró que mencionó en su entrevista con Al Sisi "varias situaciones" de presos, cuyas identidades prefirió no desvelar para no perjudicarlos, e insistió en que, a la vez que la seguridad, es "indispensable" apuntalar el "camino democrático" en Egipto.

En su turno de respuesta, el presidente egipcio lamentó que se insista tanto en los derechos humanos, cuando hay otros derechos esenciales como el derecho al trabajo, y recordó que Egipto aún no ha alcanzado "el progreso ideológico" de Europa.

Ambos presidentes, que se reunieron por primera vez desde que Macron asumió la Presidencia de Francia hace cinco meses, destacaron la importancia de su cooperación conjunta en la lucha contra el terrorismo y citaron a Libia como una de los principales desafíos.

Tanto el Gobierno francés como el egipcio rubricaron además declaraciones de intenciones en cooperación cultural y científica y anunciaron que preparan los festejos por los 150 años de la inauguración del Canal de Suez.

